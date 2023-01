Addio a Jean-Claude Coquet | linguista e semiologo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilfrancese, studioso di fama internazionale dei rapporti che legano natura e linguaggio, percezione e comunicazione, è morto a Sceaux (Hauts-de-Seine) all’età di 94 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 16 gennaio, è stata pubblicata dal quotidiano “Le Monde”. Il suo contributo scientifico è stato decisivo: ha sviluppato una grammatica modale e ha proposto una nuova semiotica, chiamata “semiotica del soggetto”, per distinguerla dalla “semiotica dell’oggetto” (quella di Algirdas Julien Greimas, di cuiera stato allievo). Ma ciò che descrive più accuratamente il suo lavoro è la “teoria delle istanze” e lo sviluppo di una fenomenologia del linguaggio, come descritta in “Le istanze enuncianti. Fenomenologia e semiotica” (Bruno ...

