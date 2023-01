Acqua e Sapone | Carlo Verdone sulla Sora Lella | “I suoi bucatini zittirono Cecchi Gori”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e ha raccontato un simpatico aneddoto sul film, che quest’anno compie 40 anni dall’uscita in sala. L’attore romano torna a parlare dellae svela che con irallentò le riprese del film e al tempo stesso riuscì a zittire i rimproveri del produttore Mario. “Dopo i due piatti difatti datutta la troupe era come sterminata dal gas nervino” –a #CTCF suididurante le riprese die ...

RomaToday

advertisement Tra oltre una cinquantina di candidate, Vittoria Greco, 20 anni, ha conquistato la giuria per il suo viso ''. Tipica bellezza mediterranea, con gli zigomi alti e le labbra ...Taglio pixie e visoIndimenticabile beauty icon anni '60 , Rampling resta un simbolo di seduzione enigmatica e femminilità mai sfacciata. Per la collezione autunno inverno 2023/2024 di ... Rapina a mano armata da Acqua & Sapone È entrato nel negozio armato di pistola e si è diretto verso la cassiera: “Dammi tutti i soldi che hai in cassa”. È successo alle 11.10 di ieri 19 gennaio, a Collefiorito di Guidonia in un esercizio c ...Cosa è stato trovato dai carabinieri nel covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani: abiti griffati, profumi e ...