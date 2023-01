Acilia | percorso ad ostacoli per entrare al centro anziani 

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ostia – “Cominciando a scrivere mi viene in mente un capolavoro del grande Eduardo: “Avvocà, voi li conoscete quei bassi?? I bassi, neri, affumicati….” Ecco io voglio chiedervi, voi conoscete il Villaggio san Giorgio di? A volte è sui giornali, nelle cronache, non certo per raccontarci buone notizie, ecco, il villaggio è questo: un quartiere dove non esiste nessun servizio, nessun luogo per anziani e giovani, bambini, abbandonati dalle istituzioni e dimenticati da tutti (i politici però nel periodo elettorali vengono a farci un saluto) i trasporti per raggiungere i posti di lavoro o scuole per gli studenti, la famosa linea Roma-Lido totalmente inefficiente, non ci sono parchi verdi, l’unico raggiungibile a fatica, anche quello famoso, il Parco della Madonnetta, in disuso, fatiscente da diversi anni, e il traffico congestionato all’inverosimile”. E’ quanto si ...