(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) –ma no solo. L’deiapre domani, 24 gennaio, una due giorni di intensi lavori insieme alper fare il punto sugli “enormi progressi” delladei. Il Convegno Linceo è articolato in tre mezze giornate dedicate anche aitermoplastici, fibre, gomme, termoindurenti, compositi,ceramici. “La massiccia produzione e consumo di molti diversi tipi dinaturali e artificiali, pur offrendo numerosi vantaggi, rappresenta oggi anche uno dei maggiori problemi ambientali del mondo” sottolinea l’dei. L’evento unisce scienziati dell’e ...

Adnkronos

Metalli e terre rare ma no solo. L'deiapre domani, 24 gennaio, una due giorni di intensi lavori insieme all'industria per fare il punto sugli 'enormi progressi' della scienza dei materiali. Il Convegno Linceo è ...... regista e attrice, Lorenzo Ottolenghi, Responsabile dell'unità organizzativa 'Educational' della Direzione Cultura ed Educational RAI, Roberto Antonelli, presidente dell'dei, Dacia ... Accademia Lincei, dai metalli alle terre rare: bilancio con l'industria su scienza dei materiali (Adnkronos) – Metalli e terre rare ma no solo. L’Accademia dei Lincei apre domani, 24 gennaio, una due giorni di intensi lavori insieme all’industria per fare il punto sugli “enormi progressi” della s ...Lo scorso anno alla nostra scuola è arrivata, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, un'interessante proposta per di partecipazione a corsi di orientamento universitario ...