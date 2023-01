Abusi edilizi e tolleranze costruttive | cosa dicono le norme

ilmattino.it

Il tema deglie relative norme è spesso argomento di discussione nel nostro Paese. In realtà occorre fare chiarezza su concetti come abuso edilizio, difformità e tolleranza costruttiva, quest'ultima ...Se una parte deglidel Cacao sono stati sanati, su un'altra parte sono in corso le valutazioni degli uffici dell'edilizia privata per capire come procedere. L'ultimo bando per l'... Napoli: boom di abusi edilizi, 90 demolizioni nel 2022 Il Consiglio di Stato ribadisce che per evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale il proprietario deve dimostrare l'estraneità al reato edilizio o deve essersi impegnato per impedirlo ...Opere edilizie realizzate abusivamente: sequestrata l'area di sosta per i mezzi di una società di autotrasporti a Torre del Greco. Ad effettuare ...