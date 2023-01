Abruzzo | è morto l’orso Juan Carrito | investito da un’auto

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) –, il giovane orso marsicano diventato un ‘mito’ per le sue scorribande nell’montano, è. E’ statoe ucciso a Castel di Sangro da un automobilista. “Sono sconvolto – dice ad Adnkronos Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d’Lazio e Molise – è come se fosse scomparso un familiare”. L’incidente a Castel di Sangro, nell’Aquilano. “In un tratto – dice il direttore – dove c’erano le recinzioni e tutto quanto serve per la protezione di questi animali. Stavamo lavorando per lui, fino a poco fa”. COSA E’ SUCCESSO – Sulla Strada Statale 17 prima della della Galleria G. Fiore, fuori dal Parco,è statoe dopo alcuni minuti di agonia èa causa del ...