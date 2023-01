Agenzia ANSA

...Andreaa margine dell'inaugurazione della Palestra della Legalità a San Basilio. Soltanto nella capitale, almeno nelle intenzioni dei dirigenti dei club, dovrebbero essere costruiti due...Nemmeno il tempo di ammirare ikit targati Adidas (accordo quadriennale tra Figc e il colosso ... Domani (oggi ndr) incontrerò il ministro dello sport: all'ordine del giorno la nostra ... Abodi, 'Nuovi stadi Ci stiamo muovendo' - Lazio "Nuovi stadi Ci stiamo già muovendo, anche relativamente a delle valutazioni che porterò all'attenzione della Presidenza, del Ministero dell'Economia e degli altri ministeri che saranno coinvolti, su ...Un segnale forte in risposta a fatti eclatanti. Arriva il decreto ad hoc del Viminale per fermare le violenze degli ultrà, che vieta per due mesi le trasferte ai tifosi di Roma e Napoli: ...