“Abbiamo scoperto una truffa” Assurdo al GF Vip | viene fuori una roba di soldi | la denuncia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Determinati eventi organizzati per il GF Vip 7 sono ormai di tradizione nello spiato appartamento di Cinecittà e sia i concorrenti che i telespettatori lo sanno molto bene e ci sono affezionati. Dal Game show organizzato ogni settimana dai vipponi, e atteso dal pubblico, agli aerei dei fan. Peccato questa volta siano statiti. Brutta storia per gli spettatori più appassionati, che ogni anno creano numerosi fandom e organizzano delle generosissime collette per gli aerei da far volare sulla dimora capitolina. Sono gli stessi a gestire le raccolte. Fino al 2017 un aereo valeva dai 800 ai 1.200 euro. Una fan del GF Vip 7 adesso è scappata con tutti i. GF Vip, lasugli aerei In quanto alle tariffe, si parla con certezza fino al 2017 perché è l’anno in cui la compagnia ha raccontato dei loro costi nel corso ...

Vanity Fair Italia

... altrimenti...'È lo stesso Olivier Giroud a uscire ulteriormente allo, dopo quanto fatto ... Ma vedere Lloris smettere mi ha colpito,un rapporto speciale. Tutto può succedere finché non ...'Chi ci dice che Baiardo non abbia parlato di 'regalino' per lanciare un messaggio opposto, per ostacolare la cattura di Messina Denaro Noi non lo sappiamo! Negli anni noiche molti ... Break point: 5 cose che abbiamo scoperto guardando la serie sul tennis Dopo un anno di assenza, Giancarlo Magalli torna in televisione e rivela di aver superato una grave malattia. Il conduttore, legato da sempre alla Rai, ha scelto Mediaset per raccontare la sua lotta c ...Si è spenta a soli 37 anni Antonella Fragiello, modella, attrice e finalista di Miss Italia nel 2004. Da tempo era malata di tumore e nonostante le cure, si è spenta la scorsa notte. Fragiello ha fatt ...