A Palagiano | il prossimo 4 e 5 febbraio | un corso gratuito di autodifesa per donne

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Wen-do:per” è ilpromosso e organizzato dal Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” all’interno delle attività di sensibilizzazione che promuove sui territori in cui opera per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere. Il, completamente, avrà luogo a, presso gli spazi dell’Accademy Dance (sita in Via Mazzini, 33) sabato 4(dalle h. 15 alle h. 19) e domenica 5 febbaio (dalle h. 9 alle h. 13). Leinteressate possono prenotare inviando un messaggio whatsapp al +39 349 497 8561. Il Wen-do è un insieme di tecniche diche ha l’obiettivo di offrire allestrategie per affrontare, prevenire o gestire situazioni di violenza ...