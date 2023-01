7 tennisti a caccia di uno Slam

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La nuova generazione dei giocatori top del tennis maschile è costituita da un piccolo gruppo molto unito e di altissimo livello tecnico. In un circuito professionistico con un calendario che si estende da gennaio a novembre, in viaggio da Melbourne a New York, da Tokyo a Monte Carlo, questi ragazzi passano molto tempo insieme divertendosi ad affrontare ogni genere di discussione negli spogliatoi, in vasche di acqua ghiacciata, nei ristoranti degli hotel e in chat di gruppo risalenti agli anni della loro prima adolescenza. Parlano per lo più di tennis e ultimamente le conversazioni si sono concentrate su un nuovo filone di congetture: chi di loro sarà il prossimo? In altre parole, come mi ha riferito di recente l’astro nascente venticinquenne americano Frances Tiafoe: «Chi del nostro gruppo vincerà un Grandee sarà poi in grado di continuare a farlo per rimanere a ...