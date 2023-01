60 reperti archeologici tornano in Italia dagli Stati Uniti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sessantadel valore stimato di oltre 20 milioni di dollari sonorimpatriati, dove eranocommercializzati da trafficanti internazionali. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) insieme al New York County District Attorney’s Office (DAO). “Il recupero di questida parte dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale è un grande successo nell’ambito delle attività di contrasto al traffico illecito dei beni che appartengono alla nostra nazione. Ringrazio l’Arma per il prezioso e insostituibile lavoro quotidiano, svolto in ogni parte del mondo”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Le opere erano state ...