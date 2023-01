24 Ore Daytona 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Appuntamento da non perdere questo week-end con l’edizionedella 24 Ore di, prima tappa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ci sarà da divertirsi nello Stato della Florida per una delle gare più importanti dell’anno. L’evento nel ‘World Center of Racing’ segna l’inizio di una nuova era per la principale realtà americana riservata alle GT ed ai prototipi grazie all’avvento delle LMDh, inedita tipologia di vetture che successivamente vedremo anche nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Acura, Cadillac, Porsche e BMW hanno deciso di aderire sin da subito alla top class dell’IMSA, costruttori importanti che successivamente verranno raggiunti a partire dal 2024 anche da Lamborghini e Alpine. Ricordiamo che questa tipologia di auto si ‘scontrerà’ con le Hypercar (Toyota, Ferrari, Porsche, Glickenhaus, Vanwall ...

Ora non ci sono più dubbi. Kevin Magnussen è costretto al forfait e dunque salterà la prossima 24diche si svolgerà dal 28 al 29 gennaio. Il pilota danese della Haas, che avrebbe dovuto disputare la gara di durata al volante di una Porsche 911 GT3 gestita da MDK Motorsport, nei giorni ...... è al via ae condivide l'esperienza americana con Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Alessandro Balzan, la formazione che lo scorso anno ottenne la vittoria di classe alla 12di ... IMSA | 24 Ore Daytona - Qualifiche: Acura in pole con Meyer Shank! Acura ha conquistato la pole-position per l’edizione 2023 della 24h di Daytona, primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Shank Racing svetta nella graduatoria dei tempi grazie ...Acura ha conquistato la pole-position per l’edizione 2023 della 24h di Daytona, primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Shank Racing svetta nella graduatoria dei tempi grazie ...