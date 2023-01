(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gli eventi datati 23Lo scorso 23 giugno, in occasione dei sessant’anni di Mark Strukelj, abbiamo citato alcuni doppi ex di Roma e Pisa. Come Guido Ugolotti, che il 23di quarant’anni fa realizzava l’ultimo gol in Serie A con il club di Romeo Anconetani: 17 le reti in totale nel massimo campionato in 72 partite. A fine stagione si trasferì al Campobasso, nel torneo cadetto. Esattamente due decenni fa si spegneva Carlo Paoletti, sette presenze in A con il Geno(v)a e quattro con il Napoli. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

