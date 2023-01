?? – Trasferimenti | Ivan Ilic Hellas Verona ambito dall’OM

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-22 21:04:25 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Dopo l’arrivo di Ruslan Malinovski dall’Atalanta Bergamo, la dirigenza marsigliese continua a lavorare per rafforzare la squadra. Raddoppiato dall’Arsenal nelle file Leandro Trossard, che era la priorità nel settore offensivo, Pablo Longoria e Javier Ribalta sono in trattative per ingaggiare il centrocampista difensivo del, 21 anni, sotto contratto fino al 2026. Il nazionale serbo, che ha giocato l’ultima mezz’ora della partita della Serbia contro il Brasile a Doha durante la Coppa del Mondo (0-2), è un profilo molto apprezzato dai leader olimpici e anche da Igor Tudor, che lo ha avuto sotto il suo comando la scorsa stagione veronese. Centrocampista difensivo mancino, molto bravo in ...

L'Arena

