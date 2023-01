Zaniolo? Resta | non ci sono offerte congrue | Mourinho show

La Gazzetta dello Sport

CASOL'argomentocaldissimo in casa Roma. La lettura di Mou è molto interessante: "Lui vuole andare via, ma la mia sensazione è che il primo febbraio sarà ancora con noi. È un ...Il gioiello dei neroverdiun pallino del GM romanista Pinto, oltre a stuzzicare da tempo anche le dirigenze di Inter e Juventus. L'eventuale cessione dipotrebbe riaprire qualche ... Mou: "Zaniolo per me resta. La Juve Io guardo la vecchia classifica..." Il Milan ha dato ampia disponibilità per luglio, dopo la partita contro la Lazio i rossoneri daranno la risposta per gennaio Il Milan si fa avanti per Nicolò Zaniolo. Nelle ultime ore c’è stato un con ...SERIE A - Mourinho conferma le intenzioni di Zaniolo di partire già durante questa sessione di mercato ma, precisa il tecnico portoghese, non sarà tanto facile ...