WWE | Salta la riunione di famiglia della Bloodline a RAW XXX | i nuovi piani prevedono un processo a Zayn

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il prossimo lunedì si terrà un episodio speciale di Monday Night Raw per celebrare i 30 anni dalla messa in onda del primo episodio dello show rosso, che ad oggi è lo show settimanale americano più longevo. Tanta la carne al fuoco per questa puntata speciale, con l’apparizione di diverse leggende, i titoli di coppia di Raw e il titolo US in palio e uno steel cage match tra Bayley e Becky Lynch. Come spesso accade in casa WWE tutto è soggetto a cambiamenti e pare che un importante segmento previsto originariamente siato. Untribale Per la puntata speciale Raw Is XXX era stata annunciata una sorta didi, con diversi membri delle generazioni passate che avrebbero dovuto riconoscere il ruolo di Tribal Chief di Roman Reigns. ...