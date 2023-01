WWE | Pazza idea AJ Styles | c’è stata l’ipotesi di farlo partecipare a Wrestle Kingdom

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 22 gennaio 2023) La NJPW ha recentemente tenuto il suo più grande show dell’anno,17. Uno dei punti di maggiore interesse è stato Karl Anderson e il Never Openweight Championship, detenuto nel mentre aveva fatto il suo ritorno in WWE. In vista dello show, ci sono state molte voci su chi avrebbe accompagnato Karl Anderson sul ring o se The Machine Gun si sarebbe presentato al Tokyo Dome da solo. Molti fan credevano che sarebbe stato accompagnato quantomeno dal suo tag team partner Luke Gallows, tuttavia, ma alla fine si è presentato ada solo, scatenando molte polemiche, ma a quanto pare c’era in ballo un’piuttosto suggestiva. Fightful Select riporta ora che Luke Gallows non ha partecipato allo show per decisione della NJPW, mentre c’è...