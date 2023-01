Wedap | dalla Puglia un progetto innovativo per fornire acqua ai villaggi isolati

Leggi su formiche

(Di domenica 22 gennaio 2023) La siccità è uno degli effetti più nocivi del cambiamento climatico e “nessun Paese ne è immune”, ammoniscono le Nazioni Unite. Secondo il rapporto pubblicato dall’Onu lo scorso anno in occasione della Giornata mondiale della siccità e della desertificazione, entro il 2040 un bambino su quattro vivrà in aree con “estrema carenza d’” e, entro il 2050, oltre 5 miliardi di persone vivranno in aree con scarsità d’almeno un mese all’anno, rispetto ai 3 miliardi 600 milioni di oggi. E potrebbero superare i 200 milioni le persone costrette a migrare a causa della siccità. Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) la siccità ha colpito molte parti del mondo negli ultimi anni, tra cui il Corno d’Africa, il Canada, gli Stati Uniti, l’Iran, l’Afganistan, il Pakistan, la Turchia. In Sud America ha causato ingenti ...