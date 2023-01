Vuoi suonare nella banda “I Fiati della Normanna”? Aperte le iscrizioni ai corsi di ottoni | legni e percussioni

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Stanno per essere avviati idi strumento musicale permonrealese “I”.leper le lezioni di, ma anche di solfeggio. Le lezioni saranno curate dal maestro Aldo Terzo, verranno svolte presso la sede, in via Venero 217, presso l’ex mobilificio Mulè. Dai 6 anni in su è possibile imparare lo strumento ed entrare a far partemusicale Per chiedere ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri indicatilocandina. L'articolo Filodiretto Monreale.