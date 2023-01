Volley femminile | Paola Egonu top scorer e il VakifBank vince in campionato | quanti punti ha segnato?

(Di domenica 22 gennaio 2023) IlIstanbul ha sconfitto il Sigorta Shop per 3-0 (27-25; 25-16; 25-15) nel match valido per la 15ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimoturco di. Le Campionesse d’Europa, che erano reduci dal clamoroso ko subito in Champions League (2-3 contro le tedesche del Potsdam), si sono imposte con il massimo scarto sul campo della formazione di Ankara, anche se hanno dovuto faticare nel primo set (si sono imposte ai vantaggi sventando un paio di occasioni in favore delle padrone di casa) prima di dominare la seconda e la terza frazione. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno confermato il pronostico della vigilia contro le modeste avversarie (terzultima forza del torneo) e si sono confermate al secondo posto in classifica generale, recuperando un punto nei confronti della ...

Altri modi per seguire l'andamento in tempo reale dell'incontro saranno l'aggiornamento punto a punto consultabile nell'homepage sitoweb della Lega( www.legavolleyfemminile.it ) o ...I tre anticipi della 16ª giornata di A1 hanno visto sorridere Novara, Conegliano e Busto Arsizio. Gli occhi erano tutti puntati sul big tra Scandicci e le ragazze di Lavarini. Lo spettacolo non ha ...Il VakifBank Istanbul ha sconfitto il Sigorta Shop per 3-0 (27-25; 25-16; 25-15) nel match valido per la 15ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le Campion ...Il VakifBank Istanbul ha sconfitto il Sigorta Shop per 3-0 (27-25; 25-16; 25-15) nel match valido per la 15ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le Campion ...