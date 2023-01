Volley Bergamo | sfida a Vero Volley | al Pala Intred torna Sylla

(Di domenica 22 gennaio 2023). Per voltare pagina in fretta dopo le quattro sconfitte consecutive, all’orizzonte il1991 vede un altro big match: domenica alle 17 saràa fare visita al. Milano troverà le rossoblù arrabbiate, con una gran voglia di cancellare l’amarezza del tie break di Firenze costato il ko contro Il Bisonte. E’ la certezza che arriva dalle parole di Khalia Lanier: “Abbiamo parlato molto dopo la gara per cercare di capire che cosa non ha funzionato e che cosa abbiamo sbagliato. Stiamo lavorando e spingendo molto in palestra. Ma anche Milano arriva da una delusione in Campionato, perciò tutte e due le squadre si presenteranno cariche al match”. Aarriva la terza forza del ...

