Vittoria contro Potenza | buona la prima casalinga del 2023 per la Nasce un Sorriso

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaunSalerno ’92 inaugura ilcasalingo con unaai danni della Basilia(63-48) e aggancia al secondo posto in classifica (con una partita in meno) la Ferraro Group Ariano Irpino, sconfittala capolista New Basket Agropoli che sarà avversaria proprio delle granatine nel recupero del 2 febbraio. Marce subito altissime ieri sera al PalaSilvestri per la squadra di coach Aldo Russo, decimata dalle assenze (indisponibili Valerio e Opacic) ma subito in partita. Concentrata in difesa e lucida in attacco, la squadra cara a patron Angela Somma ha messo un altro tassello nella sua rincorsa. “Per noi era un esame tosto, vista la settimana di allenamenti con pochi elementi a disposizione e l’allerta meteo che ha costretto ...