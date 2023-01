ilmessaggero.it

Anche perché ci sono numerosi studi scientifici che dimostrano che in alcuni setting piccole quantità dinon solo non fanno male, ma possono addirittura far bene. È chiaro che è il problema dell'...... "L'aria in California era come il". Due visioni opposte Molte foto del giovane Keaton e delle ... il quale ridacchia in modo infantile che "gli fa il solletico" "chiaro che la festa, che si ... Vino rende il cervello più piccolo Bassetti contro Viola: «Non estremizzare i messaggi» Una foto con in primo piano il calice con un fondo di vino rosso. L'infettivologo Matteo Bassetti, risponde così, via Facebook, a una riflessione sugli effetti legati al consumo di ...Gastronomia "Etichette terroristiche": i viticoltori italiani si scagliano contro gli avvertimenti 21/01/2023, 13:24 | Tempo di lettura: 4 minuti Consumo ...