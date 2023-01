‘Villaggio dei Ragazzi’ | successo di presenze per le giornate di orientamento

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOttimi i risultati raggiunti con il primo percorso didell’anno scolastico 2022 – 23 organizzato dalle Scuole Superiori e dalla Scuola dell’Infanzia del Villaggio dei Ragazzi. Gli istituti dell’Ente hanno aperto le porte a ragazzi e famiglie per un tour a 360° che ha suscitato nei numerosi presenti grande interesse e curiosità. I docenti e il personale amministrativo intervenuto hanno accompagnato i visitatori a conoscere le strutture della Fondazione, con aule e laboratori, ed illustrato l’ampia e variegata offerta didattica, offrendo un quadro esaustivo per una scelta mirata e consapevole. “Ringrazio i docenti e il personale amministrativo del Villaggio che, collaborando, ha determinato ildi questo evento e ringrazio in maniera speciale gli alunni, che hanno accolto studenti e famiglie dimostrando ...

