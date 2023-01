Vigilante uccise ladro durante una rapina | Mattarella conce la grazia parziale a Crocefisso Martina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Non c’è giorno che io non pensi a quegli attimi che, pur non volendo, hanno cambiato per sempre le nostre vite”.oggi ha 69 anni e da poco più di tre anni è detenuto nel carcere di Matera. È stato condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Marco Tedesco 28enne di Brindisi: il fine pena era fissato al 2036, ma poco tempo fa il presidente della Repubblica Sergiohasso lacancellando sei anni di reclusione e così,, anche grazie alle riduzioni per buona condotta ottenute in questi primi anni da carcerato, tornerà in libertà nel 2026. Tutto comincia nella notte del 23 gennaio 2007. Un gruppo di ladri fa irruzione in una stazione di servizio nei pressi di Trepuzzi, nel leccese: in ...