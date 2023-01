Vieri | 'Basta scuse | vi spiego io perché il Napoli vincerà lo scudetto!'

Corriere della Sera

... quasi un 'simbolo del male' chesolo pronunciarlo per generare danni. Non è così, ... E poi Bobo: preso nello stesso anno di Zidane dall' Atalanta per 7,3 miliardi di lire , dopo un solo ...Però deve giocare meglio, perché nonvincere sempre 1 - 0 giocando in quel modo per poter ... Presa la rincorsa,, così come quando era in campo a lottare contro i difensori avversari, ha ... Juve, Bobo Vieri bacchetta Allegri: «Vincere sempre 1-0 non porta da nessuna parte» L’ex bomber: “A volta sembra che i giocatori non sappiano bene cosa fare. Napoli Una cosa che non si vede da 20 anni in Italia” ...I due ex calciatori aprono uno spazio dedicato ai gamers. Gli auguri di Santarelli e Caracciolo. Le critiche sui social e la replica: «Un oratorio digitale con posturologo e nutrizionista» ...