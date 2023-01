VIDEO Sinner-Tsitsipas 2-3 | Australian Open 2023 | highlights e sintesi

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nella tarda mattinata italiana si è fermato il cammino aglidi tennis, in corso di svolgimento a Melbourne (Australia), di Jannik, testa di serie numero 15, il quale ha perso contro l’ellenico Stefanos, vittorioso per 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 in quattro ore di gioco. Nonostante la sconfitta odierna, l’azzurro è rimasto virtualmente al 16° posto nel ranking, pur rimanendo a quota 2195, a dispetto della classifica ufficiale rilasciata proprio lunedì 16 gennaio, che lo vede in 16ma posizione con 2375 punti.: programma domani (23 gennaio), orari, ordine di gioco, tv, streaminginfatti lo scorso anno si era spinto fino ai quarti, battuto sempre da Stefanos ...

Il video con gli highlights della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Il direttore Ubaldo Scanagatta commenta la sconfitta di Sinner: "92% di prime palle nel quinto set per Tsitsipas, nessuna chance per Jannik, ma i progressi rispetto a un anno fa sono incontestabili".