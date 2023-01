Video Gol Arsenal - Manchester United 3 - 2 | gli highlights

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nella gara della 21ª giornata di Premier League, l'batte ilper 3 - 2 e consolida il suo primo posto in classifica. In ...

Calciomercato.com

Nella gara della 21ª giornata di Premier League, l'Arsenal batte il Manchester United per 3 - 2 e consolida il suo primo posto in classifica. In ...Nientequindi per Cristiano Ronaldo, all'esordio con la sua nuova squadra. Ecco gli highlights del match. Super gol di Diamanti in Australia: il VIDEO pubblicato da Vieri Barcellona - Getafe highlights e gol: i blaugrana si impongono di misura grazie alla firma di Pedri al 35’, il distacco sul Real va sul +6 ...Spezia - Roma highlights e gol: i giallorossi continuano a vincere grazie ai gol di El Shaarawy ed Abraham, due assist per Dybala ...