Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 22 gennaio 2023)DEL 22 GENNAIO 2022 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLATERAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA CASTEL MADAMA DIREZIONEPERCORRENDO VIA CASILINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA PALIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE FLAMINIA SI STALLENTA ALTEZZA RIGNANO FLAMINIO DIREZIONE CIVITA CASTELLANA SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 22. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral