Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2023 ore 18 | 30

DEL 22 GENNAIO 2022 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA A1 DIRAMAZIONESUD SIO STA IN CODA ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONEPERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA ANAGNINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI CASAL MORENA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN V IA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE CLAUDIA