Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 22 gennaio 2023)DEL 22 GENNAIO 2022 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA T RAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MONTEROTJNDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA ALTEZZA VIA TRIONFALE DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VINA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENS1I DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI URBANI DI ALBANO VELLETRI E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI ...