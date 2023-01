Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023)DEL 22 GENNAIO 2022 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA A CERVETERI PERCORRENDO VIA DOGANALE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DI VIA DEL CECIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A MACCARESE RALLENTAMENTI IN VIA DEL BUTTERO TRA VIA DI CSASTEL SAN GIORGIO E VILE ROSPIGLIOSI DIREZIONE AURELIA AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIALE REGINALDO BELLONI TRA VIA GENOVA E VIA DEL TRIVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SACRFONANO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DALMAZIA E VIA DELLO STADIO NELLE DUE DIREZIONI A MONTEROTONDO RALLENTAMENTI IN VIA SALARIA ALTYREZZA VBIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 22. ATTIVO ...