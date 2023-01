Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023)DEL 22 GENNAIOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRUNCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAFA ECCEZIONE IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOCE SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST PER GLI EVENTI NELLA CAPITITALE NELL’AREA DEL FORO ITALICO, FINO ALLE 12, E’ IN CORSO LA 13ESIMA EDIZIONE DELLA “CORSA DI MIGUEL”. PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 5.400 ATLETI. PREVISTE MODIFICHE AI PERCORSI DELLE LINEE BUS DI ZONA RICORDIAMO CHE SULLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO CONLA DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, AL MOMENTO SI STA LAVORANDO PER LA RIAPERTURA. AL MOMENTO LA RENE NIVOLOGIA NON CONSENTE LA ...