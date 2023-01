Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 gennaio 2023)DEL 22 GENNAIOORE 8.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE IN QUESTEPRIME ORE DELLA MATTINATA SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE PER GLI EVENTI NELLA CAPITITALE NELL’AREA DEL FORO ITALICO, FINO ALLE 12, E’ IN CORSO LA 13ESIMA EDIZIONE DELLA “CORSA DI MIGUEL”. PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 5.400 ATLETI. PREVISTE MODIFICHE AI PERCORSI DELLE LINEE BUS DI ZONA RICORDIAMO CHE A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI AL MOMENTO RESTANO CHIUSE LA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO DI SORA E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, la SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO DAL KM 21+000 AL 18+000, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral