Vessicchio non sarà a Sanremo   Posso fare delle pause

Fanpage.it

... facendosi dirigere l'orchestra da Beppe(+25 punti), esibendosi con un capezzolo in vista (+10 punti) e in tanti altri modi.mancano bonus e malus all'insegna dell'ironia e anche ad ...... ma no, quest'annoè capitato. L'anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause", ha spiegato. Una veste nuova Ciononostante, continuerà a gravitare ... Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo 2023, l'annuncio del direttore d'orchestra Il Maestro Beppe (o Peppe) Vessicchio non sarà, in qualità di direttore d’orchestra, al 73° Festival della Canzone Italiana che, come oramai ben sapete, andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo da ...Il direttore d'orchestra ha spento le speranze di quanti pensavano di vederlo inquadrato sotto il palco dell'Ariston ...