Verso Napoli-Roma | occhio al giallo per Mourinho | 5 titolari diffidati

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo il successo con la Salernitana per 0-2, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo al. I calciatori di ritroveranno così al Training Konami Center di Castel Volturno martedì per preparare la sfida contro la. Irossi, invece, scenderanno tra poco in campo contro lo Spezia per il match della 19esima giornata di Serie A. Josédeve fare particolare attenzione anche ai cartellini gialli, visto che ben 5dellarisultano, cinqueperI cinque calciatori sono: Celik, Cristante, Mancini, Smalling e Zaniolo. Quest’ultimo, ormai sul piede di partenza causa mercato, sarà in ogni caso ...

La Repubblica

... quarto uomo Fabio Rosario Luongo di. Cronaca della partita con tabellino RISULTATO FINALE: ...Kolaj in area e sfera di un paio di metri a lato alla sinistra di Bisogno 1' angolo per Mora...... si toglie la vita per la paura di essere catturato e rispeditoil territorio francese. O ... a, in attesa di partire per la Palestina. A lui e agli altri ragazzi si chiede una nuova ... Avvocati, verso le elezioni per l'Ordine di Napoli Lieto fine per "Peppiniello". La storia del cagnolino aveva commosso il web e scatenato una vera e propria gara di solidarietà per le strade di Napoli. Taglia piccola, simil-pincher, tre anni, Peppini ...Lavori lungo il tratto senese dell' Autostrada del Sole . Sulla A1 Milano-Napoli , per consentire lavori di manutenzione dei portali di ...