Verona | Zaffaroni cambia l’Hellas | ora la salvezza è possibile

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilnon smette di sorprendere e fare punti,hato la squadra durante la sosta e ora laIlnon smette di sorprendere e fare punti,hato la squadra durante la sosta e ora la. Seconda vittoria di fila in casa e contro un Lecce che non perdeva da sei partite.dista riuscendo a ritrovare gioco e brillantezza, oltre a una solidità difensiva davvero importante. Raccolte due vittorie in questo 2023 e la consapevolezza di poter continuare a credere nella. Nonostante una prima parte di stagione molto negativa, le squadre davanti anziché allontanarsi hanno ...

Mediagol.it

" Ilbatte 2 - 0 il Lecce al Bentegodi. Era un treno da non perdere per continuare la corsa ... Un solo cambio perrispetto all'undici sceso in campo a San Siro con l'Inter: non c'...Vince con merito ildi Marco. E il successo - il secondo fra le mura amiche dopo quello ottenuto contro la Cremonese - vale doppio perché ottenuto contro una diretta concorrente, peraltro in un gran ... Verona-Lecce, probabili formazioni: Zaffaroni sfida Baroni, in palio punti salvezza Il Verona non smette di sorprendere e fare punti, Zaffaroni ha cambiato la squadra durante la sosta e ora la salvezza è possibile Il Verona non smette di sorprendere e fare punti, Zaffaroni ha cambiat ...Calciomercato Torino / Il centrocampista serbo è stato tra i migliori di Verona-Lecce, ora Vagnati vuole chiudere l'operazione ...