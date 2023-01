Verissimo | Magalli irriconoscibile dalla Toffanin | “Mi avevano dato due mesi di vita…”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Non si vedeva in tv da tempo, Giancarloe finalmente dopoha spiegato cosa gli è successo. Ospite nel salotto di Silvia, ail conduttore televisivo ha parlato per la prima volta di un dramma che sta vivendo e che gli ha cambiato la vita. Ha scoperto di avere un tumore L'articolo proviene da KontroKultura.

Corriere dello Sport

Il noto conduttore ha raccontato della sua malattia a, nella sua prima intervista televisiva dopo la fine delle cure a cui si è sottoposto. Giancarlo, il suo anno difficile: l'...'Sto qui a raccontarlo, quindi va bene' Giancarloe la malattia È unmolto emozionato quello che arriva nel salotto di, ma è anche unpiu' consapevole dell'amore che ... Magalli, dimagrito e irriconoscibile torna in tv: cosa è successo al conduttore «Questa è la prima volta che mi si vede in televisione dopo questi mesi difficili» esordisce così Giancarlo Magalli, visivamente provato, con 24 chili in meno, da ...Visibilmente dimagrito, ma con la parlantina con cui lo abbiamo sempre visto in tv: così è apparso, dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, Giancarlo Magalli a Verissimo, per raccontare il periodo d ...