“Vergogna!” C’è Posta per Te | la busta per Pasquale resta chiusa | bufera social sulle figlie

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 22 gennaio 2023) C’èper Te, la storia difa discutere. Padre di due, cerca di riconquistarle dopo anni di silenzio. “Sono qui per chiedervi perdono, per la mia assenza nella vostra vita. Dopo l’ultima chiamata che abbiamo fatto, le parole che mi avete detto mi hanno ferito troppo. È stata colpa dell’orgoglio, ma da allora sono passati più di 7 anni. Ho cercato di contattarvi in tutti i modi, ma non c’è stato verso. Aspettavo un vostro segno”. E ancora: “Vi penso tutti i giorni e vi amo come la prima volta che vi ho preso in braccio quando siete nate. Non voglio invadere le vite, voglio solo riallacciare un rapporto”. Nonostante le richieste però lesono irremovibili. “Ancora oggi ho paura di buttarmi in una storia, a causa tua”, spiegano le due ragazze decidendo che la cosa migliore sia non aprire la ...