‘Vendere come Jeff Bezos’ | ecco la guida al metodo di Amazon

Leggi su ildenaro

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si intitola “VendereBezos” l’imperdibilealdi, firmata da Carmine Gallo, con segreti, consigli, trucchi e un modello innovativo per imparare a vendere le proprie idee, diventando giorno dopo giorno dei comunicatori brillanti proprioBezos. Bezos, si legge nella nota di presentazione del volume, ha riformulato le regole della comunicazione,i leader scrivono, parlano e motivano il proprio team e i loro clienti. Perché non basta avere un’idea vincente: bisogna saperla comunicare e soprattutto persuadere gli altri a sostenerla. Gallo, giornalista ed esperto di comunicazione, ha collaborato con CNN e CBS ed è stato coach per la comunicazione di alcune fra le più grandi aziende del mondo (Intel, Cisco, Chevron, ...