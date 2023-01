Valencia-Almeria lunedì 23 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici La giornata si chiude a Mestalla

Mediagol.it

...2 10 Inter - Empoli 11 Spezia - Roma 2 12 Bologna - Cremonese 13 Arsenal - Manchester Utd 1 14 Villarreal - Girona 1 15 Athletic Bilbao - Real Madrid 2 16 Crystal Palace - Newcastle Utd X 17...Si gioca anche in Premier League con Fulham - Tottenham mentre nella Liga c'è. In Coppa di France troviamo il PSG che gioca in casa del Pays de Cassel, squadra militante in sesta ... Valencia-Almeria, probabili formazioni: Gattuso con Cavani, c’è Toure per Sicilia Si chiude la giornata della Liga spagnola con il posticipo del lunedì tra Valencia e Almeria. Gli uomini del tecnico italiano Gattuso devono dare una svolta alla propria stagione fin qui opaca e nelle ...Per visualizzare video con partite, momenti salienti, gol, anteprime, momenti iconici e altro, visita OneFootball.