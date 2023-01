Vacanze in Egitto | perché sempre più italiani scelgono questa meta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Almeno una volta nella tua vita hai sentito parlare di piramidi e magari hai avuto la voglia di visitarle. Chiunque abbia studiato a scuola la storia egiziana ha immaginato di passeggiare tra le piramidi. Del resto, sono uno dei più grandi misteri dell’umanità, ancora oggi nessuno è riuscito a dare una spiegazione plausibile su come siano state costruite e come siano riusciti a mettere insieme delle pietre di dimensioni giganti. L’è una vera e propria meraviglia del mondo antico. L’non è però solo il Cairo con le piramidi, ma ci sono anche tantissime altre cose da fare. Basti pensare alla città di Giza, alle moschee, ai musei locali, i templi di Luxor, la biblioteca di Alessandria e le spiagge paradisiache a Hurghada e Sharm el Sheik. Il paese ha un’incredibile rete alberghiera e gli hotel sono molto economici rispetto ad altri posti nel ...

