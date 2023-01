Usa | trovati nuovi documenti classificati a casa di Joe Biden

(Di domenica 22 gennaio 2023) Leggi Anche Usa,'top secret' adi- Presidente: 'Collaboro' - L'avvocato: portati via per errore L'avvocato personale di, Bob Bauer, ha affermato che la ...

Corriere della Sera

Leggi Anchenuovi documenti 'top secret' a casa di Biden - Presidente: 'Collaboro' - L'avvocato: portati via per errore L'avvocato personale di Biden, Bob Bauer, ha affermato che la perquisizione ......restare aggiornato sulle notizie dal mondo Nuovi documenti classificati sono statinella casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware. A riferirlo sono stati gli avvocati del presidente. ... Usa, perquisita la casa di Biden: trovati altri 6 documenti top secret Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e ha trovato altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del ...I Repubblicani avevano ottenuto dal procuratore generale Merrick B. Garland l'avvio di un’inchiesta pubblica e la nomina di uno special counsel anche per Biden, dopo quello nominato dal ministro della ...