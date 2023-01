Usa | trovati altri documenti riservati in casa Biden

Corriere della Sera

Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e ha trovato altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del presidente. L'avvocato personale di Biden, Bob Bauer, ha affermato che la perquisizione della casa si è svolta ieri ed è durata quasi 12 ore, riporta la Cnn. Il presidente sta trascorrendo il weekend sempre ...Capo dello staff verso l'addio Nuovi documenti classificati come riservati sono statia casa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden , nel Delaware. A dare l'annuncio l'...secondo i media... Usa, perquisita la casa di Biden: trovati altri 6 documenti top secret WASHINGTON - Nuovi documenti riservati sono stati trovati nella casa di Joe Biden a Wilmington, nel Delaware. Lo riferiscono i legali del presidente Usa. Le carte, di cui sei classificate, sono state ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...