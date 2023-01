Usa | trovati altri documenti riservati in casa Biden

Corriere della Sera

Capo dello staff verso l'addio Nuovi documenti classificati come riservati sono statia casa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden , nel Delaware. A dare l'annuncio l'...secondo i media...Nuova perquisizione nella casa privata del presidente americano Biden a Wilmington, nel Delaware. Gli investigatori del dipartimento di Giustizia hanno trovato altri 6 documenti riservati, che non ... Usa, perquisita la casa di Biden: trovati altri 6 documenti top secret Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e ha trovato altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del ...