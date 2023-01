Usa | trovati altri 6 documenti risevati nella casa di Biden a Wilmington

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nuova perquisizioneprivata del presidente americano, nel Delaware. Gli investigatori del dipartimento di Giustizia hanno trovatoriservati, che non ...

Corriere della Sera

Nuova perquisizione nella casa privata del presidente americano Biden a Wilmington, nel Delaware. Gli investigatori del dipartimento di Giustizia hanno trovato altri 6 documenti riservati, che non ...Roma, 22 gen. - - Nuovi documenti classificati come riservati sono statia casa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel Delaware. A dare l'annuncio l'... Infatti secondo i mediaRon ... Usa, perquisita la casa di Biden: trovati altri 6 documenti top secret Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, e ha trovato altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del ...L'Fbi ha perquisito la casa del presidente Joe Biden a Wilmington, nel Delaware, portando alla luce altri sei documenti classificati. L'avvocato personale di ...