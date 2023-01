Usa | strage al Capodanno cinese in California | morti e feriti

(Di domenica 22 gennaio 2023), almeno 9, e diversinegli Usa per illunare, a causa una sparatoria in. Il fatto di sangue è avvenuto nell’area di Los Angeles, a Monterey Park. Secondo le prime informazioni che giungono dagli Usa, oltre alle vittime c’è un numero imprecisato di. Ma occorre ancora tempo per comprendere cosa sia davvero accaduto la sera di sabato 21 gennaio, verso le 22 ora locale (le 7 del 22 gennaio in Italia). La polizia presidia l’area nei pressi della sparatoria a Monterey Park,. Foto Ansa/Epa Caroline BrehmanUsa, vittime e diversiUn killer ha colpito diverse persone, alcune mortalmente, scrive il Los Angeles Times. Un uomo armato avrebbe infatti aperto il fuoco a Monterey Park sabato notte, ...

Sky Tg24

Leggi anchein un asilo in Thailandia, oltre 30 persone morte tra cui molti bambini: ex poliziotto si uccide dopo il massacroa scuola in Texas, la folle reazione dei Repubblicani: '...Ma la serie di episodi negliè lunga e torna ad accendersi il dibattito sul controllo delle armi nel Paese Il 14 maggio 2022 , solo undici giorni prima delladi Uvalde, il suprematista ... Usa, strage in una casa in California: sei morti, anche un neonato di 6 mesi C’è stata una sparatoria a Monterey Park, vicino a Los Angeles, in California (USA), durante le celebrazioni del capodanno lunare, dove la popolazione di 60mila abitanti è in maggioranza asiatica. Il ...Nuova sparatoria in Usa, più precisamente in California: durante una festa un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, uccidendo 10 persone.