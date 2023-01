(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) –, nella contea di Los Angeles, nella notte. Secondo quanto scrive il Los Angeles Times, citando comunicazioni interne della polizia, vi sono. A sparare, secondo testimoni oculari, sarebbe un uomo con un fucile e diversi caricatori di munizioni. Lasarebbe iniziata in una discoteca della zona, vicino al posto in cui erano in corso celebrazioni per il capodanno cinese, dopo le dieci di sera (ora locale). L'articolo proviene da Italia Sera.

LaVoce del popolo

Lasarebbe iniziata in una discoteca della zona, vicino al posto in cui erano in corso celebrazioni per il capodanno cinese, dopo le dieci di sera (ora locale).FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Sparatorie, le peggiori stragi da Sandy Hook a Uvalde. FOTO Nellain Texas del 25 maggio 2022 sono stati uccisi 19 bambini e ... Usa, sparatoria a Monterey Park in California: diverse vittime Le forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Una sparatoria ha provocato molteplici vittime a Monterey Park nei dintorni di Los Angeles. Per ora incerta la dinamica de ...Una sparatoria è avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare a Monterey Park, nell'area di Los Angeles, in cui ci sarebbe finora un numero imprecisato di morti e feriti. Lo riferisce il «Lo ...