Usa | perquisita la casa di Joe Biden | trovati sei nuovi documenti classificati

Leggi su open.online

(Di domenica 22 gennaio 2023) Gli uomini del Dipartimento di Giustizia Usa hanno perquisito ladel presidente Joea Wilmington, in Delaware, e hanno trovato altri sei. Lo hanno riferito nella tarda serata di sabato gli avvocati del presidente, precisando che alcune delle carte risalgono al periodo in cuiera vicepresidente Usa sotto la guida di Barack Obama (tra il 2009 e il 2017), altre all’epoca precedente in cui era un “semplice” senatore (ha rappresentato il Delaware al Senato Usa per 36 anni, dal 1973 al 2009, prima di salire allaBianca). La perquisizione delladi Wilmington disi è svolta nella giornata di sabato ed è durata quasi 12 ore, alla presenza dei legali del presidente, ha riferito ...