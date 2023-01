Usa | nuovi documenti classificati a casa di Biden Perquisita l' abitazione in Delaware

TGCOM

Capo dello staff verso l'addiodocumenti classificati come riservati sono stati trovati a casa del presidente degli Stati ... Infatti secondo i mediaRon Klain, capo dello staff del presidente, ...La Cnn ha confermato il dato per cui il presidentesta trascorrendo il weekend sempre in Delaware, ma nella sua casa al mare, a Rehoboth Beach . Trovati seidocumenti classificati Hanno ... Usa, trovati nuovi documenti classificati a casa di Joe Biden Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La portavoce della Casa Bianca non ha smentito che possano essere rinvenuti ulteriori documenti classificati trattenuti da Biden.